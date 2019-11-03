Son Dakika Haberleri: Sakarya ÜNİAK'tan Dikmen Yaylası'nda gezi
Son Dakika Güncel Sakarya ÜNİAK'tan Dikmen Yaylası'nda gezi

Sakarya ÜNİAK'tan Dikmen Yaylası'nda gezi

7 saat önce

AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK) tarafından öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

Sakarya ÜNİAK'tan Dikmen Yaylası'nda gezi, System.String[]

AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK) tarafından öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

Üniversiteyi kazanıp şehre gelen öğrencilerle tanışmak ve onlara şehri tanıtmak amacıyla düzenlenen program kapsamında doğal güzelliğiyle öne çıkan Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'na götürülen öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Hep birlikte doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, futbol ve voleybol oynadı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, üniversiteyi kazanıp şehre gelen gençlerle tanışmak ve onlara şehri tanıtmak için Dikmen Yaylası'na düzenledikleri geziye yaklaşık 300 öğrencinin katıldığını belirtti.

Üniversiteli öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattıklarını düşündüklerini dile getiren Başer, "Hep birlikte doğa yürüyüşü yaptık. Futbol, voleybol oynadık. Etkinliğimizin paydaşlarından biri de Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz'dır. Kendisi tam bir misafirperverlik örneği göstererek, bizleri çok iyi bir şekilde ağırladı. Şahsım ve teşkilatım adına kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya ÜNİAK Başkanı Macit Özçelik de etkinliklerin üniversiteli gençlerin ilgi alanlarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, "Kampüse Hoş Geldin' platformu, siyasete mesafeli genç kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz bir platformdur. 'Kültürel Etkinlikler ve Geziler' başlığı adı altında geliştirdiğimiz projeleri, daha çok bu platform üzerinden icra ediyoruz. Bu sayede üniversiteli genç arkadaşlarımızla rahatlıkla bir araya gelebiliyoruz. Farklı düşüncelerin kaynaştığı samimi ortamları bu sayede oluşturabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den ABD'nin terör raporuna sert tepki: ABD'nin hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir
Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförünün durağa dalıp, 3 yolcuyu bıçakladığı o anları yolcular anlattı Kars'ta terör operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra 3 yolcuyu bıçakladı! İşte ilk görüntüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:52:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya ÜNİAK'tan Dikmen Yaylası'nda gezi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]