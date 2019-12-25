Sakarya üniversite öğrencilerine güvenli sürüş eğitimi - Son Dakika
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Sakarya üniversite öğrencilerine güvenli sürüş eğitimi

6 saat önce

Üniversite öğrencilerine güvenli sürüş eğitimiSAKARYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen programda trafik polisi Murat Ünal, üniversite öğrencilerine güvenli sürüş kurallarını anlattı.

Üniversite öğrencilerine güvenli sürüş eğitimi

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen programda trafik polisi Murat Ünal, üniversite öğrencilerine güvenli sürüş kurallarını anlattı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal ve Akademik Gelişim Merkezi ile Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro tarafından organize edilen programda, polis memuru Murat Ünal üniversite öğrencilerine güvenli sürüş kuralları ile ilgili konferans verdi. Konferansta trafikte saygı, emniyet kemerinin önemi, cep telefonu kullanımının zararları ve yaya önceliği gibi konularda öğrenciler bilgilendirildi. Öğrenciler daha sonra alkol gözlüğü takarak minyatür kaleye gol atmaya çalıştı.

Sakarya Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Serdar Arslan, Türkiye'nin kanayan bir yarası var; trafik. Sosyal gelişim anlamında bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir program düzenledik. Her an bir trafik kazasıyla karşılaşıyoruz ve bu noktada bu eğitimin üniversitede gerçekleştirilmesine inanıyoruz. dedi.

Sakarya üniversite öğrencilerine güvenli sürüş eğitimi

Sakarya Üniversitesi, Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:40 Kaynak: DHA
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