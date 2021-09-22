Sakarya Üniversitesi 4 alanda dünya sıralamasına girdi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), klinik ve sağlık, mühendislik, fen ve eğitim bilimleri alanlarında Times Higher Education'ın (THE) derlediği dünya sıralamasına girdi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyada referans kabul edilen üniversite sıralaması yayıncılarından İngiltere merkezli THE, 2022 dünya sıralamasını açıkladı.
Toplamda 1227 üniversitenin girebildiği sıralamada Türkiye'den 36 üniversite yer aldı, SAÜ ise 4 alanda dünya sıralamasına girme başarısı gösterdi.
Sakarya Üniversitesi, klinik ve sağlık alanında 601+, fen bilimlerinde 601-800, eğitim bilimlerinde 501+, mühendislik kategorisinde ise 601-800 bandında yer aldı.
Kaynak: AA
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