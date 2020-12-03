Sakarya Üniversitesi akademik alanlarda yükselişini sürdürüyor - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ortaya koyduğu akademik çalışmalarla TÜBİTAK'ın hazırladığı "Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu"nda çeşitli alanlarda ilk 5'te yer aldı.

Ünivesiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020" raporunu yayımladı.

Buna göre SAÜ, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" ana başlığında "Bilgi Güvenliği" ve "Enerji" ana başlığında "Enerji Depolama" alanlarında Türkiye genelinde ilk 3 sırada; "Otomotiv" ana başlığında "Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri" ve "İçten Yanmalı Motor Teknolojileri"; "Malzeme" ana başlığında "Metaller ve Alaşımlar" ile "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" ana başlığında "Elektronik Donanım" alanlarında ilk 5'te yer aldı.

Üniversite, değerlendirme metotlarına göre 4 gruba ayrılan alanlar ele alındığında, hacim ve kalite açısından birinci bölge olarak değerlendiren ilk basamakta ise 19 alanla önde gelen üniversitelerden biri oldu.

TÜBİTAK tarafından 131 alt araştırma alanına, Türkiye'nin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ülke ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik alanlar ile üniversitelerin eğitim alanları dikkate alınarak yapılan çalışmada, yüzde 40 oranında hacim ve yüzde 60 oranında kalite göstergeleri temelinde değerlendirmeye gidildi.

Güncel yetkinlik analizi çalışması kapsamında, yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 2014-2018; projelere ilişkin veriler için 2014-2019 dönemi baz alınarak; 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversite değerlendirmeye alındı.

Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan rapor, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine olanak veriyor.