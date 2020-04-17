Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "immun plazma" tedavisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 'immun plazma' tedavisi başladı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "immun plazma" tedavisi başladı

29 dakika önce

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "immun plazma" yöntemiyle tedaviye başlandı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SAÜEAH) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "immun plazma" yöntemiyle tedaviye başlandı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, yaptığı açıklamada, SAÜEAH Kan Transfüzyon Merkezinde Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ve Doç. Dr. Tuba Hacıbekiroğlu yönetimindeki Plazma Aferez Merkezinin, 9 Nisan itibarıyla plazma toplama ve transferi için ruhsat aldığını belirtti.

İlk plazma ayrıştırma işleminin ardından hastaya transferin gerçekleştirildiğini bildiren Öğütlü, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra ilimizde tedavi gören Kovid-19 hastalarımıza ihtiyaç dahilinde plazma transferi desteğini hastanemizde oluşturulan Bilim Kurulumuzun kararı doğrultusunda SAÜEAH'dan sağlayabileceğiz. Bu anlamda Kovid-19 tedavisi gören ve sağlığına kavuşan vatandaşlarımızın da hastanemize gelerek plazma bağışında bulunmalarını bekliyoruz."

Öğütlü, plazma transferinde başarılı sonuçlar alınmasının beklendiğini kaydetti.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da ilk gönüllü bağışçının, Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen, hastanenin yoğun bakım hemşiresi Hüseyin Er olduğunu belirtti.

Karabay, Er'in çalıştığı hastanedeki yoğun bakım hastasına verilmek üzere toplanan kan plazmasının, bu yönden de çok anlamlı olduğunu ifade etti.

SAÜEAH Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yakup Tomak ise Kovid-19'un henüz kesin bir tedavisi bulunmadığına işaret ederek, "İmmun plazma bağışıklık sistemini güçlendirmek adına Kovid-19 ile mücadele eden hastalar için önemli bir iyileştirici destek oluyor. Sağlık Bakanlığınca onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için umut ışığı olan bu tedavinin hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:12 Kaynak: AA

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