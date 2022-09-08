Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

08.09.2022 22:18
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Öğrenci Topluluğu, TEKNOFEST??????? Tarımsal İKA Yarışması finallerinde 4. oldu.

Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Öğrenci Topluluğu, TEKNOFEST??????? Tarımsal İKA Yarışması finallerinde 4. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "IEEE SAU Helios Rover Team" ismiyle yarışmaya katılan topluluk, dördüncü olma başarısı gösterdi.

Takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Adak, takımındaki ekip ruhunun yüksek olduğunu, herkesin bireysel olarak çok fazla emek sarf ettiğini belirterek, "Bu sene hedefimiz birinci olmaktı ancak bazı ufak teknik aksaklıklar nedeniyle yarışmayı 4. tamamladık. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Gelecek yıl aynı heyecan ve çalışma azmiyle birinci olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençler, Dünya Okuma Günü etkinliğinde buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Okuma Günü dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'nde buluşan onlarca öğrenci, çimenler üzerinde oturarak kitap okudu.

Belediyenin hazırladığı 1000'e yakın kitap içinden dilediğini seçen gençler, ağaçların gölgesinde keyifli anlar geçirdi.

Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği "Sakarya Okuyor" etkinliğinde, katılımcılara istedikleri kitap hediye edildi.

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Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, İKA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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