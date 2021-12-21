Sakarya Üniversitesi en çevreci 300 üniversite arasına girdi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), dünya genelinde çevreci üniversiteler arasında 208'inci sıraya yükseldi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin atık, enerji ve ulaşım yönetimini, doğaya duyarlılığı ve sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren UI GreenMetric 2021 sonuçları açıklandı. Sakarya Üniversitesi, 956 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede 208'inci sıraya yükseldi.

Geçen yıl 912 üniversite arasında 310'uncu sırada yer alan SAÜ, bu sene puanını 6 bin 100'den 7 bin 125'e yükselterek "Gümüş Yıldız" ödülüne layık görüldü. Dünyadaki pek çok köklü üniversiteyi geride bırakan SAÜ, Türkiye'de ise 12'nci oldu.

Toplam 6 farklı kategorinin değerlendirildiği sıralamada Sakarya Üniversitesi, en yüksek puanı su yönetimi, ulaşım, tesisler ve altyapı kategorilerinde elde etti. Tesis ve altyapı alanında dünyada 61'inci sırayı alan üniversite, Türkiye'de 4'üncülüğe yerleşti.

SAÜ, yatırımlarıyla sürdürülebilir kaynaklara yer vermeyi önemserken, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm faaliyetlerini Ar-Ge çalışmalarıyla kuvvetlendiriyor. SAÜ'de eğitim, Ar-Ge ve toplumsal katkı politikalarının uygulanmasında çevre dengesinin önemi ve sürdürülebilir kaynak tüketimi konulu faaliyetler önde tutuluyor.

Ayrıca SAÜ'de karbon ayak izi miktarının her yıl en az yüzde 50 azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Sıfır atık politikasıyla öncelikle atıkların ileri dönüşümü amaçlanırken, atıkların önemli bölümü geri dönüştürülüyor ve geri kalanı çevreye zarar vermeyen yöntemlerle bertaraf ediliyor.

Endonezya Üniversitesinin girişimiyle 2010'da kurulan UI GreenMetric, çevrenin sürdürülebilirliğine daha fazla dikkat gösterilmesini amaçlıyor.