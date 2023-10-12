 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İntihar Girişimi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İntihar Girişimi

Son Güncelleme: 12.10.2023 12:44

Sakarya Üniversitesi kampüsünde bir öğrenci, tenis kortu direğinde asılı halde bulundu. Diğer öğrenciler ise olayı dehşet içinde izledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencisi olan 20 yaşındaki Suriyeli uyruklu Türk vatandaşı, kampüsün tenis kortu direğinde asılı halde bulundu. Çevredeki öğrenciler tarafından indirilen genç, hastaneye kaldırıldı. Diğer öğrenciler ise dehşet verici olayı korku dolu gözlerle izledi.

Sakarya Üniversitesi kampüsünde Mühendislik Fakültesi'nin bulunduğu blok önündeki tenis kortunda 20 yaşındaki Bilgisayar ve Bilişim öğrencisi Suriyeli uyruklu Türk vatandaşı M.H., asılı halde bulundu. Dehşet veren olayı gören çevredeki öğrenciler, genci bulunduğu yerden kurtararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında genci hastaneye sevk etti. Yaşananları öğrenciler korku ve panik içinde izledi.

İntihar girişimi olduğu düşünülen olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Üniversitesi, İntihar, Tenis, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İntihar Girişimi - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Son Dakika: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oldu.
13:16 Hamas'a destek paylaşımı yapan Husiler kimdir, askeri güçleri ne kadardır?
13:07 Bakan Yerlikaya: Ayhan Bora Kaplan dosyasıyla ilgili 9 polis açığa alındı
12:22 Teknoloji artık savaşla kazanılıyor! İsrail askerleri, Hamas'ın saldırılarını dans ederek izledi
12:03 Savaşın da bir ahlakı var! İsrail askerleri mermilerine domuz yağı sürüyor
11:45 İsrail: Hamas'ın saldırılarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı da kayıp
11:35 Kızını 24 yerinden bıçakladığını kabul eden baba, mide bulandırıcı diğer suçlamayı reddetti
11:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 38 organize suç örgütünü çökerttik
11:32 10 bin 300 adet tilki kuyruğunu Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler
11:19 Yasak aşkta yeni gelişme! Serenay Sarıkaya annesi ile Cansu Tosun'un babası artık birlikte yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 13:44:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Üniversitesi Kampüsünde İntihar Girişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement