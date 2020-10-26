Sakarya Üniversitesi Kovid-19 testi yapmaya başladı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), ücretli Kovid-19 testi uygulaması başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Esentepe Kampüsü'nde bulunan Mediko Sosyal Şube Müdürlüğünde 250 lira ücret karşılığında Kovid-19 PCR testi yaptırılabileceği belirtildi.

Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde ölçüme başlandığı bildirilen açıklamada, yurt dışına çıkışlarda da zorunlu olarak bir gün önce istenen testin bu merkezde yaptırılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, SAÜ Mediko Sosyal Şube Müdürlüğü'nün, PCR testi ile Sakarya'da Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastaneler haricinde test yapılan tek merkez olma özelliği taşıdığına değinilerek, "Test, hafta içi 09.00-16.00 saatlerinde yaptırılabilecek. Test sonuçları ise 12 saat içerisinde ilgili kişinin E-Nabız sistemine düşecek." denildi.

Önümüzdeki günlerde Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde oluşturulacak bir test merkezinin de hizmete gireceği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ölçüm yaptıracakların Sakarya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi TR25 0020 9000 0046 4698 0000 27 numaralı hesabına 250 lira yatırarak, dekontu ölçüm sırasında ibraz etmeleri gerekiyor. Dekont ibraz edilmeden HSYS girişi yapılamayacak. Ücret yatırma, havale, EFT sırasında açıklama kısmına, Covid Testi - isim soy isim bilgilerinin eklenmesi gerekiyor."