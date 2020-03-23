Sakarya Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı - Son Dakika
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Sakarya Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladıSAKARYA Üniversitesi koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği 'canlı sanal dersler' verilmeye başlandı.

Sakarya Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı

SAKARYA Üniversitesi koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitim programı kapsamında öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği 'canlı sanal dersler' verilmeye başlandı. Sakarya Üniversitesi'nin, öğretim üyelerinin canlı derslerde öğrencilerle etkileşimli bir yol izleme kararı almasının ardından bugün ilk dersler canlı olarak başlatıldı. 83 ders akademisyenler tarafından öğrencilerin de aktif katılım sağlayabileceği şekilde verilecek. Uzaktan eğitimin ilk günü açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, projede desteği olan herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Savaşan, sanal sınıf ortamında uzaktan eğitimin verilmesi dolayısıyla SAÜ Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezine teşekkür ederek, 'Ülke olarak hep beraber pandemi ile mücadele içindeyiz. Tek yol kurumların tedbir uyarılarına harfiyen uymak, yanlış ve kasıtlı bilgilere prim vermemek, bu bilgilerin yayılmasına hizmet etmemek. An itibariyle 83 dersimiz canlı olarak verilmektedir. Bu derslerin tamamını eşzamanlı olarak veren çok az sayıda üniversiteden biriyiz.' diye konuştu.

Sakarya Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı

Sakarya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:35 Kaynak: DHA

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