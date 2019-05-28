Son Dakika Haberleri: Sakarya Üniversitesi'nden Sakaryaspor'a tam destek
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Sakarya Üniversitesi'nden Sakaryaspor'a tam destek

2 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bu akşam oynanacak TFF 2. Lig play-off karşılaşmasında oynayacak Sakaryaspor' başarılar diledi.

Sakarya Üniversitesi'nden Sakaryaspor'a tam destek, System.String[]
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, bu akşam oynanacak TFF 2. Lig play-off karşılaşmasında oynayacak Sakaryaspor' başarılar diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan TFF 2. Lig play-off final maçı için konuşan Prof. Dr. Savaşan, "Bu akşam oynanacak final maçında, şehrimizin önemli bir değeri olan Sakaryasporumuzu tüm kalbimizle destekliyoruz" dedi.

Sakarya Üniversitesi olarak, final mücadelesinde Sakaryaspor'a destek olmak amacı ile Esentepe Kampüsü'nden 2 otobüs kaldırıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Sakarya Üniversitesi olarak takımımız olan Sakaryaspor'a destek amacı ile üniversitemizden iki otobüs kaldırdık. Taraftarlarımızın yolu açık olsun. Takımımıza Spor Toto 1. Lig yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:47 Kaynak: İHA
Sakarya Üniversitesi, Sakaryaspor, Sakarya, Spor
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