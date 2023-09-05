Sakarya Üniversitesi Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu
Son Güncelleme: 05.09.2023 22:34

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki genç kız, Serdivan ilçesindeki evinde ölü olarak bulundu. Arkadaşları tarafından haber alınamayan genç kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan ve kendisinden bir süre haber alınamayan 20 yaşındaki genç kız, Serdivan ilçesindeki evinde ölü olarak bulundu.

KAPI AÇILMAYINCA CAMDAN GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Nazlı Ece Akil'den arkadaşları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Akil'in arkadaşları, Serdivan ilçesindeki ikametine gitti. Kapının açılmaması üzerine camdan içeri giren arkadaşları acı manzara ile karşılaştı.

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Akil'i yerde hareketsiz şekilde bulunması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sakarya Üniversitesi Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

İNCELEME BAŞLATILDI

Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya Üniversitesi Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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