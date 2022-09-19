Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi yapıldı - Son Dakika
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Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi yapıldı

19.09.2022 19:48
Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi yapıldı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öncülüğünde başlatılan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi (ICOTFL) Üsküp 2022 gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öncülüğünde başlatılan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi (ICOTFL) Üsküp 2022 gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından beri düzenli olarak her yıl farklı ülkede organize edilen kongre, 15-16 Eylül'de Üsküp'te Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) ev sahipliğinde gerçekleşti.

Açılışta Kongre Düzenleme Kurulu adına konuşan SAÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Okur, Türkçe'nin konuşulduğu coğrafyanın ve Türkçe konuşanların her geçen yıl arttığını belirtti.

Okur, amaçlarının dünyanın her neresinde Türkçe konuşuluyor, öğreniliyor ve öğretiliyorsa orada kongreyi düzenlemek olduğunu aktararak, bu yıl kongreyi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile düzenlemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

IBU Rektör Yardımcısı Üzeyir Serdar Serdaroğlu ise Üsküp'te ve Balkan coğrafyasında 600 yılı aşkındır Türkçe'nin var olduğunu, kongreye ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık ise bünyelerindeki uluslararası öğrencilerin, Türkçe'yi en güzel şekilde öğrenmeleri için hassasiyet gösterdiklerini anlattı.

İki gün süren kongrenin ilk günü yüz yüze sunumlar, ikinci günü ise çevrimiçi sunumlar yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi yapıldı - Son Dakika

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