Sakarya Üniversitesi "tam akreditasyon" almaya hak kazandı - Son Dakika
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Sakarya Üniversitesi "tam akreditasyon" almaya hak kazandı

01.07.2022 10:47
Sakarya Üniversitesi "tam akreditasyon" almaya hak kazandı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2021 Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil olan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen 2021 Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil olan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) "Kurumsal Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, bağımsız değerlendirme takımları tarafından kurumların iç değerlendirme raporu temel alınarak yürütülen programın sonrasında düzenlenen Yükseköğretim Kalite Kurulu Toplantısında, üniversiteye 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verilmesi kararlaştırıldı.

YÖKAK tarafından oluşturulan takımların toplantıları sonrası, ön, uzaktan ve yüz yüze ziyaret olmak üzere üç aşamada üniversiteler, "Kalite Güvence Sistemi", "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme", "Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi" başlıklarında, 22 ölçüt ve 56 alt ölçüt üzerinden değerlendiriliyor.

Takımların hazırladığı ve YÖKAK'a iletilen "Kurumsal Akreditasyon Raporu"nun görüşülmesiyle üniversitelere 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" ya da 2 yıl süreyle "koşullu akreditasyon" veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversite ailesine, YÖKAK değerlendirici hoca ve personeline teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Üniversitesi 'tam akreditasyon' almaya hak kazandı - Son Dakika

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