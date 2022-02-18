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Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Karabay'dan TURKOVAC tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Karabay'dan TURKOVAC tavsiyesi Açıklaması

18.02.2022 16:51
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Karabay'dan TURKOVAC tavsiyesi Açıklaması

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Kovid-19 salgınına karşı etkinliği ve güvenilirliği bilimsel araştırmalarla ispat edilmiş yerli aşı TURKOVAC'ın yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Kovid-19 salgınına karşı etkinliği ve güvenilirliği bilimsel araştırmalarla ispat edilmiş yerli aşı TURKOVAC'ın yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli aşıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabay, inaktif aşı TURKOVAC'ın diğer aşı ve ilaçlarla etkileşim bakımından oldukça avantajlı olduğunu belirtti.

Aşı komponentlerine bir alerji olması durumu hariç, daha önce yapılan aşının ne olduğundan bağımsız olarak bundan sonra yapılacak aşının TURKOVAC olmasında sakınca bulunmadığını düşündüğünü anlatan Karabay, "Milli aşımızın olması oldukça değerli. Bir hekim olarak yerli aşımızı tavsiye ediyorum. Etkinliği ve güvenilirliği bilimsel araştırmalarla ispat edilmiş bir aşıdır. Bu aşının faz çalışma aşamalarında aşıyla ilgili olumlu veriler elde edildi." ifadelerini kullandı.

Karabay, TURKOVAC çalışmalarının, aşılar için belirlenmiş GLP, GMP ve GCP standartlarına uygun yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"TURKOVAC inaktif aşı geliştirme çalışmalarından elde edilen neticelere göre, şu ana kadar gönüllülerde ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadığını biliyoruz. Ciddi olmayan yan etkilerden bulantı, kusma, aşı yerinde ağrı gibi yan etkiler inaktif aşılarda gözlenebilmektedir. Bu aşının Alfa varyantına karşı oldukça etkin olduğu bildirildi. Omicron dahil diğer varyantlara ilişkin etkinliğini gösteren veriler gerekli ve bu konuda yeni araştırmalar halen sürmektedir."

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Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, TURKOVAC, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Karabay'dan TURKOVAC tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika


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