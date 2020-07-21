SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YIKANABİLİR VE FİLTRELİ MASKE GELİŞTİRDİ - Son Dakika

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YIKANABİLİR VE FİLTRELİ MASKE GELİŞTİRDİ

SAKARYA Üniversitesi'nce geliştirilen yerli, yıkanabilir ve değiştirilebilen filtreli maskenin üretimine başlandı.

SAKARYA Üniversitesi'nce geliştirilen yerli, yıkanabilir ve değiştirilebilen filtreli maskenin üretimine başlandı. Yıkandığında dahi yüzde 95'in üzerinde filtre özelliği bulunan maske önümüzdeki günlerde 35 TL'den satışa sunulacak.

Sakarya Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli Gastroenterolojik Cerrahi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaman tarafından geliştirilen ve üniversite tarafından desteklenen proje kapsamında tasarlanan yıkanabilir ve filtreli maske, girişimci Mustafa Şeker ile yapılan iş birliğiyle Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tesiste üretilmeye başlandı. Tüm testleri başarıyla tamamlanan yerli üretim maske, N95 olarak bilinen maskeden daha güvenli ve verimli kullanım sağlayacak. K-Mask adı verilen maskeyle ilgili olarak vatandaşlar resmi internet sitesi www.kmask.com.tr 'den tüm bilgilere ve yapılan testlerin sonuçlarına ulaşabilecek. 16 farklı renkte üretilen maske 35 liradan satışa sunulacak.

DEFALARCA KULLANILABİLECEK

İzmit'te üretim tesisinde maskeyi üretmeye başlayan Mustafa Şeker, 'Maskemiz yüzde yüz kumaştır ve defalarca yıkanarak kullanılabilir. Maskemizin iç tarafı koton denilen kumaştır, yüzde yüz pamuktur. Yüze bir zararı olmasın diye pamuktan ürettik. Dış kısmını ise yüzde 60 pamuk yüzde 40 polyester olarak dizayn ettik. Bu sayede hem nefes almak kolaylaşacak hem de bakterileri tutacak. Filtrasyon testlerinde yüzde 97.5, yıkanıp tekrar teste sokulduğunda ise yüzde 95.6 oranında yani yüzde 95'in üzerinde bir oranda filtre özelliği olduğu ortaya çıktı. Kumaşın üzerinde virüs en fazla 1 saat yaşayabiliyor, plastik türevi maskelerde ise 7 güne kadar yaşayabiliyor. Dolayısıyla dış tarafında elle dokunsak ve bakteri tutsa bile 1 saat sonra kendi kendine temizlenecek ve insanlarımız güvende olacaktır." dedi.

FİLTRASYON ÖZELLİĞİ YÜZDE 95'İN ÜZERİNDE

Maskeyi geliştiren Sakarya Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında görevli ve Gastroenterolojik Cerrahi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerem Karaman, 'Pandemi sürecinde K-Mask dediğimiz 3 katlı bez kumaştan olan kanguru cepli maskemizi geliştirmiş bulunmaktayız. Sakarya Üniversitesi'nin katkılarıyla çeşitli testler sonucunda anti-bakteriyel olan ve filtrasyon özelliği yüzde 95'in üzerinde çıkan maskemizi geliştirdik. Amerika'da yapılan son çalışmalara göre koronavirüsün pamuklu kumaşlar üzerinde tutunamadığını, maksimum 1 saat yaşayabildiğini göstermekte. Oysa plastik türevlerinden yapılan maskelerde 7 güne kadar virüsün yaşadığı biliniyor. Hem daha sağlıklı hem de ergonomik olarak rahat kullanım sağlayan bu maskenin bir diğer özelliği ise defalarca deterjanlı suda temizlenip ütülenerek kullanılabilmesidir. Güvenle kullanılacak olan bir maske ürettik. Satışla ilgili ise e-ticaret sitelerinde ve resmi internet sitesinde önümüzdeki günlerde hem yurt içi hem de yurt dışına satışı başlayacak." diye konuştu.

MASKE GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDECEK

Sakarya Üniversitesi'nin benzer projelere destek vermeye devam edeceğini açıklayan ve K-Mask'ın ticarileştirilmesinde büyük rol oynayan Ar-Ge'den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut ise, 'Sakarya Üniversitesi Fikri Mülkiyet Sınai Hakları Komisyonu, hocamızın yaptığı başvuruyu değerlendirdi ve bu başvurunun Sakarya Üniversitesi patenti olarak ele alınmasını uygun buldu. Daha sonra firmayla yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen ürünün geliştirilmesi şartıyla ticarileştirilmesine karar verildi. Bu Sakarya Üniversitesinin ticarileştirdiği ikinci patentti. Umarım çok yakında üçüncüsünü de gerçekleştireceğiz." dedi.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YIKANABİLİR VE FİLTRELİ MASKE GELİŞTİRDİ

Sakarya Üniversitesi, Karaman, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YIKANABİLİR VE FİLTRELİ MASKE GELİŞTİRDİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Daireden yayılan kötü kokunun altından cansız beden çıktı Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü         
14:15
Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum Sevgilisini boğarak öldüren zanlıdan tüyleri diken diken eden savunma: Şuursuzca bavula koydum         
13:59
Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti         
13:42
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı         
11:57
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti         
11:35
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı         
11:22
İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor İngiltere'de Kraliçe'nin muhafızları koronavirüs nedeniyle işten çıkarılıyor         
11:13
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı         
10:23
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor 12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor         
10:03
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı         
07:24
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı         
23:13
Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin Bakan Koca, Diyarbakır ve Trabzon'dan örnek vererek uyardı: Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin         
21:29
Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 931 yeni vaka tespit edildi         
20:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 17:21:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YIKANABİLİR VE FİLTRELİ MASKE GELİŞTİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei