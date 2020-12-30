Sakarya Üniversitesi yönetimi farkındalık için kan bağışında bulundu - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi yönetimi farkındalık için kan bağışında bulundu

30.12.2020 12:57
Sakarya Üniversitesi yönetimi farkındalık için kan bağışında bulundu, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yönetimi, kan bağışının önemine dikkati çekmek için bağışta bulundu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yönetimi, kan bağışının önemine dikkati çekmek için bağışta bulundu.

Türk Kızılay Sakarya Şubesinin Serdivan ilçesindeki binasına gelen Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve yönetim kademesi, şube başkanı Zahid Tiryaki'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra form dolduran SAÜ yönetimi, kan bağışında bulundu.

Rektör Savaşan, gazetecilere, Kovid-19 salgını döneminde genel anlamda kan bağışında düşüş yaşandığını söyledi.

Yılı anlamlı bir etkinlikle kapatmak amacıyla üniversitenin üst yönetiminde yer alan çalışma arkadaşlarıyla kan bağışında bulunduklarını aktaran Savaşan, "Sosyal medya aracılığıyla da Türkiye'nin her tarafındaki öğrencilerimize bu kampanyaya katılmaları için duyuru yapacağız. Öğrencilerimize çekilişle küçük hediyeler de vereceğiz. Zaten öğrencilerimizin bu konularda hassas olduklarını biliyoruz. Gençler belli konularda hassas davranıyor. Kan verme hususunda da önemli bir duyarlılık göstereceklerini ve bu kampanyaya bulundukları illerde katılmak suretiyle Türk Kızılaya kan konusunda destek vereceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahid Tiryaki de 2020 yılında olağanüstü bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Tiryaki, Sakarya Üniversitesi yönetimine, kan çağrısına duyarlı davranıp bağışta bulundukları için teşekkür etti.

Her yıl SAÜ'den ciddi bir kan bağışı aldıklarını anlatan Tiryaki, salgın sürecinde kan stoklarda azalma yaşandığına işaret etti.

Hastalığın devam ettiğini ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların kan ihtiyaçlarını karşılamak durumunda olduklarını vurgulayan Tiryaki, "Bu sesimize üniversitemiz duyarlı davrandı. Sakarya Üniversitesi öğrencilerimizin, bulundukları şehirlerde Türk Kızılay kurumlarına giderek kan bağışında bulunmalarını rica ediyoruz." dedi.

Tiryaki, kan bağışı merkezlerinin düzenli olarak her gün dezenfekte edildiğini, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edildiğini vurguladı.

Zahid Tiryaki, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de "www.kanver.org" adresinden oluşturulacak randevuyla bağışların merkezlere gidilerek yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Kan bağışında, SAÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Prof.Dr. Barış Tamer Tonguç, genel sekreter Yaşar Kahraman, genel sekreter yardımcısı Ali Çiydem ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) Müdürü Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu yer aldı.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Üniversitesi yönetimi farkındalık için kan bağışında bulundu - Son Dakika


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