Sakarya Üniversitesinde bahar dönemi eğitimleri başladı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) bahar döneminin başlamasıyla öğrenciler kampüse kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve Ar-Ge projeleri ile ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren SAÜ'de 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi bugün itibarıyla başladı.

Bünyesindeki 13 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunda yaklaşık 50 bin öğrencisiyle yeni döneme "merhaba" diyen üniversitede, ara sınav ve finaller yüz yüze, diğer dönem içi ölçme faaliyetleri ise çevrim içi yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, "Salgın tedbirlerinin uygulanacağı yeni dönemde eğitim yüz yüze olacak. Ara sınav ve finaller yüz yüze gerçekleştirilecek, diğer dönem içi ölçme faaliyetleri ise çevrim içi olacak. Yüz yüze eğitimi önemsiyoruz ama devam çevrim içi ile de sağlanabilecek." bilgisini verdi.