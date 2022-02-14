Üye Girişi
Sakarya Üniversitesinde bahar dönemi eğitimleri başladı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinde bahar dönemi eğitimleri başladı

14.02.2022 15:32
Sakarya Üniversitesinde bahar dönemi eğitimleri başladı

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) bahar döneminin başlamasıyla öğrenciler kampüse kavuştu.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) bahar döneminin başlamasıyla öğrenciler kampüse kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve Ar-Ge projeleri ile ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren SAÜ'de 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi bugün itibarıyla başladı.

Bünyesindeki 13 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunda yaklaşık 50 bin öğrencisiyle yeni döneme "merhaba" diyen üniversitede, ara sınav ve finaller yüz yüze, diğer dönem içi ölçme faaliyetleri ise çevrim içi yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını temenni ederek, "Salgın tedbirlerinin uygulanacağı yeni dönemde eğitim yüz yüze olacak. Ara sınav ve finaller yüz yüze gerçekleştirilecek, diğer dönem içi ölçme faaliyetleri ise çevrim içi olacak. Yüz yüze eğitimi önemsiyoruz ama devam çevrim içi ile de sağlanabilecek." bilgisini verdi.

YORUMLAR
500

Araştırma Geliştirme, Araştırma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Üniversitesinde bahar dönemi eğitimleri başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:38:15. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya Üniversitesinde bahar dönemi eğitimleri başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement