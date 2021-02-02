Sakarya Üniversitesinde "Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi" açıldı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinde "Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi" açıldı

02.02.2021 18:25
Sakarya Üniversitesinde

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), Savunma Sanayii Başkanlığı ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ iş birliğiyle kurulan "Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi" hizmete açıldı.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), Savunma Sanayii Başkanlığı ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ iş birliğiyle kurulan "Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi" hizmete açıldı.

Bilgisayar ve Bilişim Birimleri Fakültesindeki törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuşmasında, geleceğe yapılan yatırım ve teknoloji merkezlerinin ülkelere sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Merkezle kritik altyapıların kontrol sistemlerinin yerleştirilmesi ve bunların güvenliğinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım atıldığını vurgulayan Sayan, "Üniversite-sanayi iş birliğinin bu güzel projeyle kontrol sistemlerinde yerleşmesinin yanı sıra bu sistemlerinin güvenliğinin de milli imkanlarla yapılabilmesinin önünü açan çok değerli bir merkez." diye konuştu.

"Yerli ve milli üretime dönük girişimleri artıracak"

Sayan, kritik altyapıların, ülkenin ve insanların refah düzeyini artıran temel yapı taşları olduğunu belirterek bu sistemlerde yaşanabilecek bir problemin devletin ve toplumun güvenliği, ekonomi, sağlık ve refah gibi değerlere büyük zarar verebildiğini kaydetti.

"Bugün bilgi ve iletişim teknolojileri, her sektör için gelişmenin anahtarı." diyen Sayan, her alanda olduğu gibi teknolojinin de bazı külfet ve yan etkileri olduğunu dile getirdi.

Sayan, siber saldırılarla her an yüz yüze gelinebildiğine dikkati çekerek, "Ülkeler bu saldırılarla diz çökmeye zorlanıyor. Kritik altyapılar ve sektörlerin korunabilmesi için gerekli tedbirleri almak, 24 saat nöbet tutmak, radarla hava sahası gözlemlemek kadar önemli hale gelmiş durumda. Bu saldırılardan korunmak için haberleşme altyapılarının güvende olmasını, saldırılara karşı savunmanın da yine haberleşme sektöründen başlaması gerektiğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Fatih Sayan, siber güvenlik alanındaki çalışmaların etkisini uluslararası endekslere bakıldığında görebildiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bir önceki yıl ülkemiz dünya sıralamasında 23 sıra birden yükselerek dünyada 20'nci, Avrupa'da ise 11'inci sıraya geldi. Türkiye gibi stratejik önemi olan bir ülkenin kritik altyapılardan birinin işlevsiz kalması halinde sadece ülke içerisinde değil, ülkemiz altyapısı üzerinden hizmet alan ülkelerde de büyük çaplı sorunların yaşanabileceğini gözlemlememiz gerekiyor. Örneğin; ülkemiz üzerinden geçen petrol, doğal gaz boru hatlarının maruz kalacağı siber tehlike karşısında sadece ülkemiz değil, ülkemiz üzerinden enerji ithalatı yapan tüm ülkelerin etkileneceği malumdur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sürdürülebilir yerli ve milli ekosistemin geliştirilmesini stratejik hedef olarak gördük ve bu alanda yapılan çalışmaları önemsiyoruz. 5G ve ötesi teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Ulusal Test Yatağı Merkezi'nin, akademik çalışmaların gerçek ortamda modellenmesiyle 2023 hedefleri doğrultusunda yerli ve milli üretime dönük girişimleri artıracağına inanıyorum."

"Sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacak"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de yurt dışında örneklerine sıkça rastlanılan kritik altyapılara yönelik oluşturulmuş test yatağı merkezini ilk kez Türkiye'de hayata geçirdiklerini dile getirerek merkezin hayırlı olmasını diledi.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ise "Bu test yatağı inanıyorum ki kritik altyapıların güvenliğinin sağlanması bakımından sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Bugün açacağımız merkez sektör, su ve elektrik altyapısının güvenliğinin sağlanması, siber savunma ürünlerinin test edilmesi ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde hizmet verecek. Hedefimiz, ülkemizin kritik altyapı kabul ettiği her alanı içine alacak şekilde merkezimizi büyütmek ve Sakarya Üniversitesini bir siber güvenlik üssü haline getirmektir." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de merkezin hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen katılımcılar merkezi gezdi.

Türkiye, Sakarya, Fatih, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Üniversitesinde 'Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi' açıldı - Son Dakika


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