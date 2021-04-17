Sakarya Üniversitesinde kurulan test yatağı merkezi siber saldırılara "kalkan" oluşturacak - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde kurulan Kritik Altyapılar Ulusal Test Yatağı Merkezi'nde, Türkiye'de elektrik dağıtımı ve su yönetimi alanlarına yönelik olası siber saldırılara karşı çözüm yöntemleri geliştirilecek.

Yerli ve milli bütünleşik siber güvenlik çözümleri geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ. ile Savuma Sanayii Başkanlığı ve iş birliğiyle SAÜ'de 14 ayda kurulan ve şubat ayında açılan merkez, elektrik dağıtımı ve su yönetimi altyapılarının güvenliğini sağlayacak çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Enerji ve su yönetim sistemlerinin modellemesi yapılan merkezde, akademik çalışmaların gerçek ortamda maketler olarak modellenmesi, yerli ve milli üretimler konusunda girişimlerin artırılması amaçlanıyor.

Siber güvenlik ortamında önem taşıyan "kritik altyapılar" kapsamında planlanan projeyle hem kontrol sistemlerinin yerlileşmesi hem de bu sistemlerin güvenliğinin milli imkanlarla sağlanması hedefleniyor.

"Kritik altyapılar milli güvenliğin vazgeçilmez bir parçası"

Merkezin koordinatörü ve SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özçelik, AA muhabirine, enerji sektörü, ulaştırma, telekomünikasyon, bankacılık, finans, kamu hizmetleri gibi alanların Türkiye'de Siber Güvenlik Kurulu tarafından "kritik altyapı" olarak tanımlandığını söyledi.

Kritik altyapıların, milli güvenliğin vazgeçilmez bir parçası olduğuna işaret eden Özçelik, "Herhangi bir kritik altyapıya siber saldırı olduğunda elektrik gidebilir, su artıma sistemlerine saldırıda zehirlenme söz konusu olabilir. Elektrik enerjisi giderse ulaştırmayı besleyemeyebiliriz, metrolarımız çalışmayabilir, haberleşme sistemi tamamen çökebilir." diye konuştu.

Özçelik, 2010'da İran'ın nükleer santrallerine yapılan saldırının, kritik altyapılara yapılan saldırıların miladı olarak kabul edildiğini anlatarak, "Onun arkasından yapılan farklı saldırıların her biri, toplum ve devlet düzeninin bozulmasına neden oldu. Ukrayna'da 2015'te yapılan siber saldırıda 300 bin kişi 6 saat elektriksiz kalmıştı. Bu alanda siber savunma çözümleri geliştirebilmek için, bu sistemleri yöneten ve bu saldırıları gerçekleştiren kişilere karşı farkındalık oluşturabilmek adına Türkiye'de bir ilk olan bu merkezi kurduk. Uluslararası arenada ABD'de, Japonya'da, Singapur'da örnekleri var olan bir proje." ifadelerini kullandı.

"Siber saldırıların önüne geçecek milli ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz"

Prof. Dr. Özçelik, dünyadaki siber saldırıları örnek alarak, merkezde yapabilecekleri çalışmalar konusunda araştırma yürüttüklerini dile getirdi.

SAÜ'nün kritik altyapılarla alakalı Türkiye'ye en fazla uzman kaynağı yetiştiren üniversite olduğunu aktaran Özçelik, "Türkiye'de siber savunma noktasında yerli ve milli ürünleri üretebilmek için bu test yatağı merkezini kullanarak olası siber saldırılara karşı ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Üniversite bünyesinde siber güvenlik uzmanı ve mühendisi gibi kişileri yetiştirmek için bu altyapıları kullanarak katma değer üretmek istiyoruz." dedi.

Bu alanda çalışan ulusal ve uluslararası üniversiteler ile siber güvenlik firmalarıyla ve kurumlarla çalışarak kritik altyapıların siber savunmasına karşı dayanıklılığını artırmak adına her türlü çalışmanın merkezde gerçekleştirileceğini belirten Özçelik, "Olası bir siber saldırıya yüzde 100 olarak hazır olamayız. Biz bu konuda katma değer üretmeye çalışıyoruz. Herhangi bir tehdit aktörünün siber saldırı yapmak istediğinde sistemi ele geçirme süresini artırmak ve onların izlerini bulabilmek noktasında çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Özçelik, üniversitenin ayrıca Türkiye'nin ilk "SAÜ Siber" isimli Siber Güvenlik Öğrenci Topluluğunu kurduğunu dile getirerek, 2014'ten bu yana atılan tohumların siber güvenlik ve kritik altyapılar alanında bir birikim oluşturduğunu sözlerine ekledi.