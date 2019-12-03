Son Dakika Haberleri: Sakarya Üniversitesinde resim sergisi
Son Dakika Güncel Sakarya Üniversitesinde resim sergisi - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinde resim sergisi

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) "Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi" açıldı.

Sakarya Üniversitesinde resim sergisi, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde (STMF) "Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Suzan Orhan'ın yaptığı ve 14 eserin yer aldığı sergide öğretim elemanlarının yağlı boya, akrilik boya ve karışık teknik kullanarak hazırladığı "Bi' Yerde", "Dışarda", "İsimsiz", "Beyaz Su Vadisi", "Hafıza Kaybı", "Fragman 2", "Simurg", "Mavi Serisi 1,2 ve 3", "Düşler 2" ve "Vesika" adlı eserleri yer aldı.

Rektör Fatih Savaşan, sergiye katılmaktan dolayı çok memnun olduğunu dile getirerek, "Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin üniversitemiz için önemi büyük. STMF ve Devlet Konservatuvarı gibi birimler bir üniversitenin kültür ve sanat hayatı için olmazsa olmaz. Dolayısıyla yıl boyunca bu tür faaliyetleri artırmaya çalışıyoruz. Sergiye katkısı olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Sergiye, Prof. Füsun Çağlayan, Prof. Şive Neşe Baydar, Prof. Neslihan Özgenç, Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Budumlu, Dr. Öğr. Üyesi Şirin Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Bozdurgut, öğretim görevlisi Gülay İnce ile araştırma görevlileri Onur Karaalioğlu, Hilal Balcı, Kevser Akçıl ve M. Emrah Özaras olmak üzere 11 öğretim elemanı katıldı.

Sakarya Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı
Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:23:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Üniversitesinde resim sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]