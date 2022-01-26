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Sakarya Üniversitesinden kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

26.01.2022 18:42
Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce "Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce "Sıfır Atık" eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitime Dr. Öğretim Üyesi Aliye Suna Erses Yay, Ece Bakkaloğlu, Sebile Açıkalın ve Mehmet Fatih Sert eğitimci olarak katıldı.

Eğitimciler, sıfır atık kavramını, "Üretim, tüketim ve hizmet sürecinde atık oluşumunun önlenmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi ve oluşan atıkların ayrı biriktirilerek toplanması, geri dönüşüm veya geri kazanımın sağlanması ve bertarafa gönderilecek atıkların azaltılarak çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşım" olarak tanımladı.

Üniversitenin 12 Ocak 2021'de "Sıfır Atık" belgesi aldığını vurgulayan eğitimciler, eğitime katılım sağlayan sürekli işçi ve hizmetli olarak görev yapan personele Sıfır Atık Yönetim Sistemi, zararlı ve zararsız atıklar konularını örnekleriyle anlatarak ve ayrı biriktirme modellerine değinerek, Sakarya Üniversitesi'nde üçlü kutulu sistemin kullanıldığını ifade etti.

Sakarya'nın tarihi ve kültürü internet sitesinde toplanıyor

Sakarya'nın yaşam tarzı ile sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal hayatı "Sakarya Şehir Hafızası Projesi" ile gelecek kuşaklara aktarılıyor. Şehrin tüm tarihi ve kültürel miraslarının toplandığı internet sitesi "sehirhafizasi.sakarya.edu.tr", SAÜ Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) bünyesinde yürütülüyor.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve çeşitli STK'ların da destek verdiği, Sakarya'nın kültürünün yaşatılması için yürütülen proje sayesinde tarihi belgeler, fotoğraflar, arşivler, gazeteler, yemek tarifleri, turizm noktaları, sit alanları, arkeolojik yerleşim yerleri ve şehir rehberi gibi birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

Şehir kültürünün öne çıkarıldığı sitede, Sakarya'daki tarihi eserler, el sanatları, kültürel mirasları, şehirdeki sanatçılar, edebi eserler, yerel mani ve türküler ve Sakarya mutfağı hakkında detaylı bilgi ve malzeme bulunuyor.

Sayısız tarihi belgenin bulunduğu arşivde, cumhuriyet öncesi ve sonrası pek çok bilgiye ulaşmak mümkün. Tapu kadastro arşivlerinden vakıflar arşivlerine, TBMM arşivleri, Kızılay arşivi, ATASE arşivi, toplu Osmanlı ve cumhuriyet arşivleri de yer alıyor.

Projeyi yürüten SESAM, yakın zamanda Sakarya'nın hafızasını somut olarak sergileyebilecek bir müze kurmayı hedefliyor.

SAÜ sosyal yaşam alanları ara tatilde de hizmet veriyor

Güz döneminin bitmesiyle ara tatile giren Sakarya Üniversitesi'nin merkez kampüsünde bulunan kantin ve kafeteryalar, akademik ve idari personele hizmet vermeye devam ediyor.

Bir süre önce hayata geçirilen "Yaşayan Kampüs Projesi" kapsamında, kampüste öğrencilerin ve personelin sosyal anlamda kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlayacak yeni alanlar oluşturuldu.

Proje kapsamında 7-24 yaşayan bir kampüs temasıyla oluşturulan yeni alanlarda hijyenik ve modern düzenlemeler dikkati çekiyor.

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Sakarya Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Mehmet Fatih, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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