Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 12 akademik personel alacak - Son Dakika
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 12 akademik personel alacak

24.06.2022 09:22
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 12 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ) 12 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, SUBÜ'nün doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 12 akademik personel alımı için ilana çıktığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık bilimleri ve turizm fakülteleri ile Arifiye, Geyve, Pamukova, Akyazı Sağlık Hizmetleri ve Denizcilik meslek yüksekokullarının yanı sıra rektörlükte görev yapmak üzere bir doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve bir araştırma görevlisi alınacağı kaydedildi.

Doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvuru yapılabileceği aktarılan açıklamada, öğretim ve araştırma görevlileri kadrosu için 8 Temmuz'a kadar başvuruların alınacağı, 27 Temmuz'da ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavı gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, başvuru süreci ve sonuçların "https://ilan.subu.edu.tr" adresinden takip edilebileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

Araştırma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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