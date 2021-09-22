Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 31 akademik personel alacak - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 31 akademik personel alınacağı duyuruldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji, Turizm, Uygulamalı Bilimler ve Ziraat Fakülteleri ile Akyazı Sağlık Hizmetleri, Arifiye, Geyve, Hendek, Kaynarca Seyfettin Selim, Pamukova, Sakarya ve Sapanca Meslek Yüksekokulları'nda görev yapacak akademik personel alımı için ilana çıkıldığı belirtildi.

Bu kapsamda söz konusu yerler için 4'er profesör ve öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi, 8 doktor öğretim üyesi ve 9 doçent alınacağı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecek. Öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadroları içinse 6 Ekim Çarşamba gününe kadar başvurular alınarak 18 Ekim Pazartesi günü ön değerlendirmeyi geçen adaylar arasında giriş sınavları gerçekleştirilecek. Başvuru süreci ve sonuçlar, 'https://ilan.subu.edu.tr/' adresinden takip edilebilecek."