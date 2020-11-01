Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İzmir depremini inceleyecek - Son Dakika

Deprem Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (DAMER) İzmir'de yapılarda meydana gelen hasarı tespit amacıyla incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar ile doktor öğretim üyeleri Yusuf Sümer, İsa Vural, Osman Kırtel ve Ali Sarıbıyık'tan oluşan heyetin yapı kalitesini inceleyerek rapor haline getirecekleri ifade edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İzmir 'deki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği anımsatıldı.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok