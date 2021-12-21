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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sarıbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sarıbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2021 15:21
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sarıbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sarıbıyık, haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" ve Amer Shallodi'nin "Orantısız güç" fotoğraflarını seçti.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" ve Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam" başlıklı karelerini oylayan Sarıbıyık'ın spor kategorisindeki tercihi ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" çalışması oldu.

Sarıbıyık, Anadolu Ajansına çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, seçim yapmakta zorlandığını ve bazı kategorilerde birden fazla tercihte bulunduğunu dile getirdi.

"Yangından kaçış" adlı çalışmanın hem "ülkenin ciğerlerinin yanışını" yansıtması hem de zor şartlar altında görev yapan basın mensuplarının karşılaştığı zorlukları göstermesi açısından önemli olduğunu anlatan Sarıbıyık, "İsrail zulmü durmadan devam ediyor. Korkaklardan oluşan İsrail ordusunun çocuklara karşı kullanmış olduğu orantısız gücü gösterdiği için 'Orantısız güç' çalışması dikkatimi çekti." dedi.

Sarıbıyık, ata sporu olması dolayısıyla dikkatini çeken, hem mücadeleyi hem de eğlenceyi yansıtan "Keyfim yerinde" adlı fotoğrafı oyladığını aktararak, "Yaşam kategorisinde ise Anadolu insanının küçük şeylerden mutlu olabildiğinin göstergesiydi yaşlı nineni duruşu. Biz, çok küçük bir hediyeyle bile mutlu olmayı başarabilen millete sahibiz. Onun için de sosyal faaliyetler çok önemli. Biz de üniversite olarak bunu önemsiyoruz. Diğer taraftan her şeye rağmen yaşamın devam ettiğini gösteren 'Ateşkesin ardındaki yaşam' fotoğrafı da anlamlıydı." ifadelerini kullandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sarıbıyık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sarıbıyık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sarıbıyık, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, İsmail Kaplan, Sakarya, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Sarıbıyık, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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