SUBÜ 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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SUBÜ 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu yapıldı

22.09.2022 18:24
SUBÜ 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu yapıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu gerçekleştirildi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Kongre Merkezi'nde iki ayrı oturumda düzenlenen genel kurulda, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve rektör yardımcıları sunum yaptı.

Törende konuşan Sarıbıyık, üniversite olarak 4 yılı geride bıraktıklarını, bu süreçte nitelikli öğrenciler yetiştirerek istihdama katkı sağladıklarını anlattı.

AR-GE ve topluma hizmet anlamında önemli işler başardıklarını dile getiren Sarıbıyık, "İş dünyasıyla ilişkilerimizi birçok protokolle ileri noktalara taşıdık. Tercih edilen bir üniversite haline geldik. +1 eğitim modelimiz güç kazandı ve gelişti. Tüm bunları sizlerin değerli katkılarıyla özverili çalışmalarıyla ve samimiyetiyle başardık. Önümüzdeki süreçte başarılarımızı daha da ileri noktalara taşıyacağız. Adım adım gelişen üniversitemizin Türkiye'de önemli üniversitelerden biri haline geleceğine dair hiçbir şüphemiz yok." şeklinde konuştu.

Üniversite bünyesinde iş garantili bölümlerin artırılacağına işaret eden Sarıbıyık, "Öğrenci projelerinde 105 projeyle Türkiye'deki ilk 10 üniversite arasında yer almayı başardık. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, MARKA ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli projelerimiz sürüyor. Lisansüstü düzeyde de iş dünyası ile entegre tez çalışmalarımızın sayısı artıyor. Uluslararasılaşma da bizim için oldukça önemli. Yeni dönemle 81 ülkeden 3 bin 100'ün üzerinde uluslararası öğrenciye ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Sarıbıyık, üniversitenin dijital dönüşümü için büyük bir gayret gösterdiklerinin altını çizerek, hedeflere ulaşacak sinerji ve enerjiye sahip olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Sakarya, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SUBÜ 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SUBÜ 2022-2023 Akademik ve İdari Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika
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