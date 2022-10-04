Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sakarya'dan kısa kısa

04.10.2022 15:56
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulunda yeni akademik yılının ilk dersi iş insanı Semih Güngör tarafından verildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulunda yeni akademik yılının ilk dersi iş insanı Semih Güngör tarafından verildi.

SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) koordinasyonu gerçekleştirilen ilk ders etkinliğine, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aslan Çoban ile akademik ve idari personeller katıldı.

Oğuzhan Plastik Genel Müdürü Semih Güngör, kariyer hikayesini anlattı, şirketin staj ve istihdam imkanlarından bahsetti.

İş insanı Güngör'e ders sonunda günün anısına çiçek takdim edildi, öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

YADEM, yaşlılar için etkinliklerini sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ve İl Sağlık Müdürlüğü, yaşlıların sağlıklı kalmaları için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, YADEM bünyesindeki yaşlıların her zaman yanlarında olmak adına birçok faaliyet düzenlendiği belirtildi.

Yaşlıların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyal yaşamlarına da katkı sağlamanın birinci görevleri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğa ile iç içe gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz sayesinde yaşlılarımız hem spor yapmış oldu hem de alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından bilgi sahibi oldu. Millet Bahçesi'nde ağırladığımız yaşlılarımız, etkinlik sonrası Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ederek, yaptıkları bu hizmetlerin artarak devam etmesini talep etti. Etkinlik kapsamında yaklaşık 100 yaşlımızın katıldığı program, YADEM önünden yürüyüş etkinliğiyle başladı. Donatım Park ve Millet Bahçesi'nde yürüyüş yapıldı. Yürüyüş sonrası Büyükşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde kendilerine ayrılan özel alana geçen yaşlılarımız, alanında uzman hekim ve aile hekimleriyle yaşlılıkta sağlıklı beslenme, yaşlılıkta fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığının önemi, hareketin sağlığa etkisi gibi konularda söyleşi gerçekleştirdi. Yaşlılarımıza program sonunda hazırlanan çantalar hediye edildi."

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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