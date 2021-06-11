Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları
11.06.2021 18:25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından;
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından; mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak isteyen tüm vatandaşlarımız için sağlık ve diğer mesleki/kişisel konularda Uzaktan Eğitim Sertifika Programları hazırlanmış ve kayıt alınmaya başlamıştır. Konuyla ilgili duyuru afişi aşağıya eklenmiş olup, duyurudaki telefon numaralarından ve internet sayfasından (https://sayem. subu. edu. tr/) detaylı bilgi alınabilir.
Sakarya, Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
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