Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları
14.06.2021 13:04
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları14. 06.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2021 Yılı Uzaktan Eğitim Sertifika Programları14. 06. 2021Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) tarafından; mesleki ve kişisel gelişimini arttırmak isteyen tüm vatandaşlarımız için sağlık ve diğer mesleki/kişisel konularda Uzaktan Eğitim Sertifika Programları hazırlanmış ve kayıt alınmaya başlamıştır. Konuyla ilgili duyuru afişi aşağıya eklenmiş olup, duyurudaki telefon numaralarından ve internet sayfasından ( https://sayem. subu. edu. tr/ ) detaylı bilgi alınabilir.
Sakarya, Toplum, Son Dakika
Kaynak: Habermetre
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