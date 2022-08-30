Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30.08.2022 20:58
Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Sakarya Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Sakarya Valiliğince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Adapazarı ilçesindeki Ormanpark'ta düzenlenen programda Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, tören alanına gelen davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Programda, alana kurulan masalarda davetlilere ikramda bulunuldu.

Resepsiyon yemeğine, kent protokolünün yanı sıra askeri erkan, gaziler, engelliler, güvenlik mensupları ve kurum müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500
Sakarya'da tırla çarpışan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı Sakarya'da tırla çarpışan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kaynak: AA

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabız değiller
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
20:06 Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ünlü yorumcuya "Şaklaban" diyerek hakaret etti
19:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar
19:42 Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrıyla bitti!
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 20:58:43. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement