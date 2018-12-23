Sakarya Valiliğinden Hendek'teki Silahlı Kavga ile İlgili Açıklama
1 saat önce
Sakarya Valiliği, 16 Aralık'ta Hendek ilçesinde bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanması olayına ilişkin bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında cinayetin sebebinin etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının gerçekle ilgisi olmadığını bildirdi.
Sakarya Valiliği
, 16 Aralık
'ta Hendek
ilçesinde bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin yaralanması olayına ilişkin bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında cinayetin sebebinin etnik bir nedenden kaynaklandığı gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının gerçekle ilgisi olmadığını bildirdi.
Olay, Hendek ilçesinde 16 Aralık günü saat 20.30'da bir kahvehanenin önünde meydana gelmişti. 43 yaşındaki Kadir Sakçı ile 17 yaşındaki oğlu Burhan Sakçı, alkollü olduğu öğrenilen ve havaya rastgele ateş açıp küfürler eden H.U.'ya tepki göstermişti. Tepki üzerine H.U., elindeki silahı baba ve oğluna doğrultarak 5 el ateş açmıştı. Olay yerinden kaçan H.U. ailesiyle beraber Bursa
'da yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Olaydan 1 hafta sonra bazı provokatörler tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, baba ve oğlunun vurulmasının etnik bir nedenden kaynaklandığı ileri sürüldü. Sakarya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, "Kimi basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında ilimiz Hendek ilçesinde 16.12.2018 günü meydana gelen cinayet olayının sebebinin çarpıtılarak 'etnik bir nedenden kaynaklanmış gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının' gerçekle hiçbir alakası yoktur. Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık beyanlarından açıkça anlaşılmıştır. Cinayet faili olaydan sonra güvenlik görevlilerimizin ısrarlı takibi sonucunda Bursa ilinde yakalanarak tutuklanmıştır. Sosyal medyada yer aldığı şekilde tahkikatın hiçbir aşamasında belirtilen türden bir ifade mevcut değildir. Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:08 Kaynak: İHA
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