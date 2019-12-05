Son Dakika Haberleri: Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama
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Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama

6 saat önce

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.

Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama, System.String[]

Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konuyla ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir" denildi.

(İHA)

Adli Tıp Kurumu, Erenler, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
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