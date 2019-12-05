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Sakarya Valiliğinden üniversiteli gencin ölümüyle ilgili açıklama
6 saat önce
Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde bir üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği olayla ilgili tahkikata başlanıldığını, ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenebileceğini açıkladı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Çetin'in ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konuyla ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir" denildi.
(İHA)
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