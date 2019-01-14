Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük-Adapazarı Doğal Gaz Ana Dağıtım Hattında Çıkan Yangının...
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Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük-Adapazarı doğal gaz ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:55 Kaynak: AA
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