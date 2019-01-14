Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük-Adapazarı Doğal Gaz Ana Dağıtım Hattında Çıkan Yangının...

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük-Adapazarı Doğal Gaz Ana Dağıtım Hattında Çıkan Yangının...

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük-Adapazarı doğal gaz ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük-Adapazarı Doğal Gaz Ana Dağıtım Hattında Çıkan Yangının..., System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük- Adapazarı doğal gaz ana dağıtım hattında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Bozüyük, Adapazarı, Güncel
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