Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha Önce de Orada Heyelan Riski Varmış, Çalışma Başlatılmış.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."

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