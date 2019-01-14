Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha Önce de Orada Heyelan Riski Varmış, Çalışma Başlatılmış.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha Önce de Orada Heyelan Riski Varmış, Çalışma Başlatılmış.

22 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir:
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: "Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:09 Kaynak: AA

Sakarya, Ahmet Hamdi Nayir, Güncel
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