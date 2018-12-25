Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den İha'ya Kutlama
27 dakika önce
İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören tarafından 4 Ocak 1993'te kurulan İhlas Haber Ajansı (İHA) 26'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kutlama mesajı gönderdi.
İhlas Holding
Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören
tarafından 4 Ocak 1993'te kurulan İhlas Haber Ajansı
(İHA) 26'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, kutlama mesajı gönderdi.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
İHA'nın 26'ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Vali Nayir, ajansın yaptığı çalışmalar, sınırları aşan haber ağı ve yerel basın kuruluşlarına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ajansın yaptığı haber çalışmalarıyla Türkiye
'nin 81 ilinin sesini duyurduğunu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Vali Nayir, İhlas Haber Ajansı Sakarya İl Temsilciliğine gönderdiği kutlama mesajında, "Dünya'nın her tarafından gelişmeleri insanına duyurarak, sınırları aşan haber ağıyla Dünya insanlarını birbirlerine yakınlaştıran, yerel basın kuruluşlarına büyük katkı sağlayan, ilimizdeki kamuoyunu bilgilendiren görevini başarıyla yerine getiren İhlas Haber Ajansının 26'ncı kuruluş yıldönümünü tebrik eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim. Bu vesile ile İhlas Haber Ajansının tüm yönetici ve çalışanlarına selamlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:15 Kaynak: İHA
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