Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den İHA'ya kutlama - Son Dakika

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Enver Ören tarafından 1993 yılında kurulan İhlas Haber Ajansı (İHA) 27'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kutlama mesajı gönderdi.



Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir İHA'nın 27'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Vali Nayir, ajansın yaptığı çalışmalar, sınırları aşan haber ağı ve yerel basın kuruluşlarına büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Ajansın yaptığı haber çalışmalarıyla Türkiye'nin 81 ilinin sesini duyurduğunu ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Vali Nayir, İhlas Haber Ajansı Sakarya İl Temsilciliğine gönderdiği kutlama mesajında, "İlimizdeki konulara duyarlı olan ve kamuoyunu bilgilendirme görevini başarıyla yerine getiren İhlas Haber Ajansı'nın 27. Kuruluş Yıldönümünü tebrik eder, yayın hayatınızda başarılarınızın devamını dilerim. Bu vesile ile İhlas Haber Ajansı'nın tüm yönetici ve çalışanlarına muhabbet ve selamlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - SAKARYA