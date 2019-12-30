Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Sakarya Valsi Ahmet Hamdi Nayir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Sakarya Valsi Ahmet Hamdi Nayir, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Nayir, mesajında, mutluluk veren hatıraları, sevindirici gelişmeleri, acı ve tatlı olayları ile bir yılı daha geride bırakıp, umutlarını koruyarak huzur içinde yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

2019'da herkesin Sakarya'nın gelişmesi, huzuru, birlik ve beraberliği için çaba içerisinde olduklarını belirten Vali Nayir, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer vatandaşlarımıza bu konuda göstermiş oldukları sağduyu ve verdikleri destek için teşekkür ediyor, katkılarının devam etmesini temenni ediyorum. Yeni yılda da başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin birlikte el ele vererek Sakaryamızın gelişmesi ve refahı için vatandaşlarımızın geleceğe ümit ve güvenle bakmasını sağlayacak çalışmalar yapmak hedefimiz olacaktır.

Bu duygularla tüm Sakaryalı hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, yeni umutlarla karşıladığımız 2020 yılının ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddet ve çatışmalardan uzak günler getirmesini temenni ediyorum."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:28 Kaynak: AA
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