Son Dakika Haberleri: Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e Ziyaret

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e Ziyaret

17 dakika önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ağır ceza mahkeme başkanları ile Hendek Cumhuriyet Başsavcısını makamında ağırladı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e Ziyaret, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, ağır ceza mahkeme başkanları ile Hendek Cumhuriyet Başsavcısını makamında ağırladı.

Vali Nayir, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burhan Gündoğdu, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Saim Köroğlu, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Faruk Kaymaz, 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kamil Kaya, 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sinan Kurar ve Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya'yı makamında kabul etti.

Mahkeme başkanları ve başsavcı ile bir süre sohbet eden Vali Nayir, ziyaretleri ve güzel dilekleri için kendilerine teşekkür etti.

Daha sonra Resmi Daireler Kampüsü içerisindeki Adalet Sarayı'na geçen Vali Nayir, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Hakan Yumuşak'a da iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Hakan Yumuşak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Vali Nayir de Hakan Yumuşak'ın şahsında tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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