Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıklaması - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Açıklaması
Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Burada 190 çalışan var. İçeride de 100'ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Burada 190 çalışan var. İçeride de 100'ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Kaldırım, "11.10 sıralarında bir patlama oldu. Burası bir havai fişek fabrikası. Türkiye'de deposu en büyük olan fabrika. 110 ton civarında patlayıcı havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi patlamalar arkamızda devam ediyor. Tüm ekiplerimiz burada. Patlamalar devam ettiği için müdahale edemiyoruz. Burada 190 çalışan var. İçeride de 100'ün üzerinde çalışan olduğunu değerlendiriyoruz. Şu ana kadar bize intikal edenler var. Şu ana kadar bir can kaybı yok. İnşallah da olmaz. Biz bütün ekiplerimizle olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da müdahale yapacağız. Buranın denetimleri en son 3. ayda yapıldı. Sürekli denetlenen bir yer. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Sebebinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Şu ana kadar 2-3 kişi sevk edildi. Kendiliğinden çıkanların olduğu ifade edildi" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:15 Kaynak: İHA
Son Dakika 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:29 8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:18 Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti 10:07 Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! 00:35 Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 21:41 20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı