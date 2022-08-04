Sakarya "Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında "Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi.

Akyazı İlçe Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Kaldırım, asayiş, uyuşturucu ve benzeri suçlarla mücadele konusunda çok hassas davrandıklarını belirtti.

Kaldırım, kentin son dönemde yapılan çalışmalar ve operasyonlar sayesinde, güven ve huzur ortamı açısından son derece iyi duruma geldiğini kaydetti.

Özellikle uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Kaldırım, "Zaten son dönemlerde, hem ülkemizde hem de ilimizde güvenlik güçlerimiz, çok başarılı operasyonlara imza atmaya devam ediyorlar. Bu konuda verdiğimiz mücadelemiz de gözbebeğimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın hayatını karartmak isteyen zehir tacirlerine, vurulan çok büyük bir darbe niteliği taşıyor." diye konuştu.

Kaldırım, uyuşturucu ve benzeri maddelerle mücadelede, arz ve temin kısmını engellemenin tek başına etkili olmadığını, bu konuda gençleri bilgilendirmenin ve bilinçlendirmenin de hayati önem taşıdığını belirterek, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlık edinmemeleri için sosyal farkındalık projelerine önem verdiklerini kaydetti.

Toplantıya, Akyazı Kaymakam Vekili Halil İbrahim Acır, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve ilgili birim yöneticileri katıldı.