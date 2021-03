Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "En sert tedbir alan il konumundayız" - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde gerçekleştirilen korona virüs salgını toplantısında konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, salgın ile mücadele kapsamında şehirde normalleşme sürecinin hızlandırılması adına ek seferberlik başlatıldığını belirterek, vaka sayılarını asgari seviyeye indirebilmek adına tüm tedbirleri yeniden değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında Kaynarca ilçesinde korona virüs salgını toplantısı gerçekleştirildi. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkede de etkisini devam ettiren korona virüs ile mücadele kapsamında Sakarya'da normalleşme sürecinin hızlandırılması adına ek seferberlik başlatıldı. Bu kapsamda farklı il ve ilçe yöneticiler ile bir araya gelmeye devam eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, ildeki pozitif vaka sayılarını asgari seviyeye indirebilmek adına tüm tedbirleri yeniden değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Vali Kaldırım başkanlığında Kaynarca İlçe Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve ilçe yöneticileri katıldı. Salgın ile mücadele kapsamında il genelinde alınan kararlar ile tedbirlerin ilçedeki uygulanmasına dair yetkililerin bilgiler verdiği toplantıda, İl Sağlık Müdürü Öğütlü şehirdeki son durum hakkında bir brifing sundu.

En sert tedbir alan il konumundayız

Korona virüs ile mücadeleyi tedbirlere ve alınan kararlara topyekun uyarak kazanılabileceğini söyleyen Vali Kaldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni kontrollü normalleşme sürecine ilimizin bir an önce dahil olabilmesi için her bir vatandaşımıza çok önemli görevler düşmektedir. Haritamızın rengini kırmızıdan maviye çevirerek normale dönmek için her türlü tedbiri alıyoruz ve sahada da bunu uyguluyoruz. En sert tedbir alan il konumundayız. Yaptığımız çalışma ve tespitlere göre ilimizde son dönemde görülen vakaların yüzde 72'si bir şekilde ev ortamında bir araya gelinmesinden kaynaklanıyor. Bunun da tek çözümü vatandaşlarımızın tedbirlere daha fazla hassasiyet gösterip, ziyaretlerden ve kalabalıklar ortamlardan uzak durmaları, taziye, mevlid vb. etkinlikleri yapmamaları ve hareketliliği en aza indirmeleri olacaktır, bu tür kişisel tedbirler virüsün seyrini düşürmek açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

En önemli gündem normalleşme

İlin yeni gündemi olan kontrollü normalleşme sürecini hızlandırabilmek adına gereken her türlü tedbiri ve önlemi yeniden gözden geçirdiklerini aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, "İlimizdeki pozitif vaka sayılarını kontrol altına almak ve normalleşme sürecini hızlandırmak amacıyla her kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri ile sürekli görüşme halindeyiz. Şuanda ilimizin gündemi yeni kontrollü normalleşme süreci olduğu için, gün içerisinde farklı kesimlerle toplantılar gerçekleştirerek gereken her türlü tedbiri ve önlemi yeniden gözden geçiriyoruz. Virüsün yayılımının önlenmesinde toplu buluşma ve hareketliliğin en aza indirilmesi önemli rol oynuyor. Başarmak yine hep birlikte ortaya koyacağımız performans, özveri ve gayrete bağlıdır. Mavi ve yeşilin hüküm sürdüğü Sakarya'mızda tüm kesimlerle ve vatandaşlarımızla el ele verip tedbirlere uyarak ilimizi hak ettiği yere ulaştırmaya kararlıyız" diye konuştu. - SAKARYA