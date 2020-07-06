Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan... - Son Dakika
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan...
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan kişi) Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan kişi) Sahadan elde edilen bazı numuneler var, onlar da Adli Tıp'a gönderildi. Orada DNA çalışması yapılacak, oradan gelecek sonucu bekliyoruz."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
6.07.2020 21:38:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "(Havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıp olarak aranan... - Son Dakika