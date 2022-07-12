Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kapı kapı gezerek bayram kutladı - Son Dakika
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Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kapı kapı gezerek bayram kutladı

12.07.2022 15:12

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kapı kapı gezerek bayram kutladı - 60 yıl sonra ilk kez vali gördüğünü söyleyerek bakın ne tepki verdiSAKARYA Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehir genelinde sokak sokak gezerek vatandaşın bayramını kutladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kapı kapı gezerek bayram kutladı

- 60 yıl sonra ilk kez vali gördüğünü söyleyerek bakın ne tepki verdi

SAKARYA Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehir genelinde sokak sokak gezerek vatandaşın bayramını kutladı. Vali Kaldırım'ın bayramını kutladığı bir vatandaşın, "60 senedir ilk defa bir Vali gördüm, sana nasip oldu" ifadeleri ise gözden kaçmadı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kurban Bayramı'nda şehrin sokaklarını karış karış gezerek vatandaşla bayramlaştı. Kaldırım, çalışan esnaf başta olmak üzere cadde ve sokak üzerinde gördüğü kişilerle tek tek sohbet ederek bayramlarını kutladı. Vali Kaldırım'ın bayram ziyaretleri esnasında ilginç birde olay yaşandı. Bir vatandaş, 60 yıldır ilk defa vali gördüğünü dile getirdi.

YORUMLAR
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60 yıl sonra ilk kez vali gördüğünü söyleyerek bakın ne tepki verdi 60 yıl sonra ilk kez vali gördüğünü söyleyerek bakın ne tepki verdi
Kaynak: İHA

Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kapı kapı gezerek bayram kutladı - Son Dakika

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