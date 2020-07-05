Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu (2) - Son Dakika
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu (2)
Vali Kaldırım'ın açıklaması Patlamanın meydana geldiği fabrikadan görüntüler Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.
Vali Kaldırım'ın açıklaması
Patlamanın meydana geldiği fabrikadan görüntüler Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu. Kaldırım, açıklamalarda bulundu.
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5.07.2020 19:39:13. #1.13#
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