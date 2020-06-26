Sakarya Valisi Kaldırım, AA Sakarya Bölge Müdürü Yalçıntaş'ı kabul etti - Son Dakika

Ziyaret sonunda Yalçıntaş, Vali Kaldırım'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Yalçıntaş da Vali Kaldırım'a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım , Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş'ı kabul etti.

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