Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.
Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki vaka sayılarında artışın gözlendiğini vurguladı.
Vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulunan Kaldırım, "Salgından korunmanın tek yolu, aşı yaptırmak ve tedbirlere sıkı sıkıya uymak. Lütfen aşımızı vakit kaybetmeden yaptıralım, tedbirlere hassasiyetle uyalım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Sakarya Valisi Kaldırım'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı Açıklaması - Son Dakika