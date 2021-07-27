Vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulunan Kaldırım, "Salgından korunmanın tek yolu, aşı yaptırmak ve tedbirlere sıkı sıkıya uymak. Lütfen aşımızı vakit kaybetmeden yaptıralım, tedbirlere hassasiyetle uyalım." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentteki vaka sayılarında artışın gözlendiğini vurguladı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşlara aşı ve tedbir çağrısında bulundu.

Son Dakika › Sağlık › Sakarya Valisi Kaldırım'dan 'aşı ve tedbir' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı

Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu