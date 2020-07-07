Sakarya Valisi Kaldırım'dan patlamada yaralananlara "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika

Sakarya Valisi Kaldırım'dan patlamada yaralananlara "geçmiş olsun" ziyareti

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

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Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Kaldırım, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile patlamadan etkilenen Akyazı ilçesinin Sukenarı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu.

Vali Kaldırım ve beraberindekiler, daha sonra patlamada yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen fabrika çalışanları Cansel ve Zülfiye Helvacı ile Bahar Arkar'ı Sukenarı Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Valisi Kaldırım'dan patlamada yaralananlara 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika
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