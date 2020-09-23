Sakarya Valisi Kaldırım'dan şehit aileleri ve gaziler derneklerine ziyaret - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesini ziyaret etti.

Aynı binada bulunan iki derneği ziyaret eden Vali Kaldırım'ı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak karşıladı.

Vali Kaldırım, her iki derneğin yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti.

Derneklerin başkanları Erol Demir ve Mustafa Çolak, kendilerine gösterdikleri ilgi için Vali Kaldırım'a üyeleri adına teşekkür etti.

Her iki dernekte şehit aileleri ile gazilerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Vali Kaldırım, tüm şehitler ile ebediyete intikal eden gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirterek, kahramanlara çok şey borçlu olduklarını sözlerine ekledi.