Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye ve ev ziyaretlerine ara verilmesi gerektiğini bildirdi.
Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan her ek tedbirin toplumun belli kesimine yük getirdiğinin unutulmaması gerektiğini kaydetti.
Kaldırım, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Taziye ve ev ziyaretlerine ara veriyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Maske takıyor, mesafeyi koruyoruz. Tedbirlere uyalım. Kul hakkına girmeyelim."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sakarya Valisi Kaldırım'dan tedbirlere uyulması çağrısı - Son Dakika